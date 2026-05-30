Il Tesoro dei Faraoni | la collana delle mosche d’oro che nasconde la storia della regina guerriera Ahhotep
In Italia, il Tesoro dei Faraoni include una collana composta da mosche d’oro, appartenente alla regina guerriera Ahhotep. La collana rappresenta un elemento distintivo del patrimonio dell’antico Egitto e viene esposta al pubblico.
In Italia il Tesoro dei Faraoni espone la collana delle mosche d’oro della regina guerriera Ahhotep, simbolo dell’antico Egitto. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Tesori dei Faraoni Roma Scuderie del Quirinale-servo che prepara la birra-Henutsen macina il grano
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