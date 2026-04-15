Malva storia della prima nuance creata in laboratorio che ha rivoluzionato la moda E c' entra anche la regina Vittoria

Il malva è diventato noto come la prima tonalità creata in laboratorio e ha avuto un impatto significativo nel mondo della moda. La sua origine risale a un errore in fase di produzione che ha portato alla sua scoperta. Questa nuance, molto apprezzata sia da influencer di ieri che di oggi, rappresenta una alternativa primaverile al bordeaux. La sua diffusione ha portato a un cambiamento nel settore, con un uso crescente nelle collezioni di abbigliamento e accessori.

La tonalità che ne derivò, un tenue viola, quasi romantico, non si trattava semplicemente di un bel colore che riprendeva quello del fiore della pianta di Malva sylvestris (da cui il nome), ma dell'inizio della moderna industria chimica che ha riscritto le dinamiche economiche del settore tessile e modificato silenziosamente il modo in cui la società percepiva l'innovazione. William Henry Perkin, l'autore della scoperta, brevettò, infatti, il colorante, il primo sintetico della storia ( ovvero ricreato in laboratorio, quindi non derivante da materie prime vegetali o animali) e costruì una fabbrica lungo il Grand Union Canal. In tal modo, diede di fatto il via alla prima industria dei coloranti sintetici.🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Malva, storia della prima nuance «creata» in laboratorio, che ha rivoluzionato la moda. E c'entra anche la regina Vittoria Macchina pelapatate: storia dell’invenzione svizzera che ha rivoluzionato la cucinaChiunque abbia cucinato sotto pressione conosce quella sensazione destabilizzante: aprire il frigorifero a metà preparazione, accorgersi dell’assenza...