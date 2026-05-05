Esquilino turista morso all' orecchio e rapinato della collana d' oro | la vacanza finisce in ospedale
Un turista spagnolo di 30 anni è stato vittima di un'aggressione nell'area di Esquilino, dove è stato morso all'orecchio e derubato della collana d'oro dal valore di circa 2.000 euro. L'episodio si è verificato durante una passeggiata, portando il turista a finire in ospedale per le ferite riportate. La polizia sta indagando sull'accaduto per identificare i responsabili.
Una vacanza che si trasforma in un incubo per un turista spagnolo di 30 anni, morso a un orecchio e rapinato della collanina d'oro del valore di 2mila euro. Le violenze hanno come teatro la zona dell'Esquilino.Rapina choc all'EsquilinoSono le tre di notte di domenica 3 maggio. Una serata di.🔗 Leggi su Romatoday.it
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