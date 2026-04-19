Maignan vergogna al Bentegodi | cori discriminatori e fischi per il portiere francese in Verona Milan Cos’è successo

Durante la partita tra Verona e Milan, il portiere rossonero ha ricevuto cori discriminatori e numerosi fischi dai tifosi locali. L'episodio si è verificato al Bentegodi, dove i sostenitori veronesi hanno rivolto insulti e proteste nei confronti del giocatore francese. La situazione ha attirato l’attenzione sui comportamenti dei tifosi e sulle eventuali ripercussioni legali legate a episodi di discriminazione in ambito sportivo.

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