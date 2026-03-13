Calciomercato Milan | Maignan giura amore ai rossoneri! L’annuncio del portiere non lascia dubbi sul suo futuro

Il portiere del Milan ha recentemente dichiarato il suo impegno nei confronti della squadra, esprimendo chiaramente la volontà di rimanere e continuare a vestire la maglia rossonera. L’annuncio pubblicato dal giocatore non lascia spazio a interpretazioni e conferma la sua volontà di restare al club. La comunicazione è arrivata direttamente dal calciatore, senza lasciare dubbi sul suo futuro con il Milan.

Calciomercato Serie A: il Barcellona piomba sul big italiano! Può portarlo via dall’Italia. E questo aspetto favorirebbe il suo addio Calciomercato Napoli: mossa a sorpresa di Manna per Alisson Santos. Futuro che va in questa direzione per l’attaccante, ecco cosa succederà Milan, Allegri blindato: deciso il futuro di Max. E per l’estate spunta il super colpo di lusso, svelate le mosse in casa rossonera! Juventus, Vlahovic sempre più vicino al rinnovo: il serbo dice sì. Ma cambiano le cifre del possibile accordo. Ultimissime novità... 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Milan: Maignan giura amore ai rossoneri! L’annuncio del portiere non lascia dubbi sul suo futuro Articoli correlati Rinnovo Leao, mossa del Milan per il portoghese! L’indiscrezione sul suo futuro non lascia più dubbiIl 2026 del Milan si apre con una priorità assoluta cerchiata in rosso sull’agenda della dirigenza: mettere al sicuro il gioiello più prezioso della... Calciomercato Milan, Loftus-Cheek lascia i rossoneri? Voci a sorpresa, cosa è successo nelle ultime ore per il suo futuroCalciomercato Milan, Loftus-Cheek lascia i rossoneri? Voci a sorpresa, cosa è successo nelle ultime ore per il suo futuro Calciomercato Juve: Mateta... Approfondimenti e contenuti su Calciomercato Milan Argomenti discussi: Calciomercato Milan | si avvia la trattativa per il rinnovo di Leao. Calciomercato live: Mateta vicino al Milan. Roma su Nkunku e Zaragoza, Immobile va al Paris FC, Romagnoli resta alla Lazio: le trattative di oggiJean-Philippe Mateta, obiettivo del Milan nella sessione invernale di calciomercato, non è stato convocato per la partita di domenica contro il Nottingham Forest, ha annunciato il suo allenatore ... ilmessaggero.it Calciomercato live: Mateta vicino al Milan. Roma su Nkunku e Zaragoza, Immobile va al Paris FC, Romagnoli resta alla Lazio: le trattative di oggiManca soltanto l’ufficialità del rinnovo di Maignan. Il portiere francese non seguirà le orme di Donnarumma e Calhanoglu, due che hanno preferito non prolungare il proprio contratto per dire addio a ... ilgazzettino.it