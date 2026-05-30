Un edificio storico nel quartiere universitario è stato demolito, cancellando una memoria architettonica. La rimozione è avvenuta senza consultazioni pubbliche e ha suscitato reazioni contrastanti. La demolizione rientra in un progetto di riqualificazione urbana approvato dalle autorità competenti. Nessun intervento è stato sospeso o modificato prima della demolizione. La struttura, risalente a decenni fa, era considerata parte integrante del patrimonio locale.

Il “Co-Bedding” nei neonati prematuri: Il caso delle gemelle Brielle e Kyrie Jackson come catalizzatore scientifico. Il vulcanologo Mastrolorenzo: “Sui Campi Flegrei il rischio è alto e ci sono stati gravi errori di comunicazione. La scienza fa ipotesi e non. L’esercizio fisico come l’amore, non ha età: il saluto di fine anno con l’istruttrice Katia La Pietra e le oltre 100 allieve Come parlano i ragazzi di oggi? I nuovi termini utilizzati e la metamorfosi della lingua italiana Ritorna il Premio Internazionale “Sebetia Ter”. Riconoscimenti al mondo delle Forze Armate, del giornalismo e della medicina Come si è arrivati a considerare la confessione auricolare come un sacramento? – di Celso Alcaina Quando il progresso si fa amnesia: la denuncia di un innesto industriale che sfigura il basolato eterno di via Mezzocannone. 🔗 Leggi su Lifeandnews.it

© Lifeandnews.it - Il taglio netto della memoria: via Mezzocannone e l’ennesimo schiaffo grigio alla Storia.

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