Gli studenti della scuola media Bellani hanno inaugurato il “Muro della memoria”, un’opera che porta in classe frammenti di storia. L’installazione, ospitata temporaneamente nel plesso Citterio, resterà in loco fino all’apertura della nuova scuola, attualmente in fase di costruzione. La struttura, realizzata dall’istituto comprensivo Foscolo, è stata presentata ieri durante un evento dedicato.

Pezzi di storia entrano in classe con il “Muro della memoria”. È l’opera inaugurata ieri dalla media Bellani (istituto comprensivo Foscolo, diretto da Fabiola Seddio), ospitata in questi mesi dal plesso Citterio in attesa della nuova scuola attualmente in costruzione. I ragazzi hanno inaugurato il “Muro della memoria: pietre, voci e note per non dimenticare”. Gli studenti hanno dato vita a un’installazione con le riproduzioni delle 36 pietre d’inciampo dei deportati monzesi e dei partigiani fucilati in via Silvio Pellico. La lapide commemorativa ricorda Pietro Colombo, Giuseppe Malfasi, Luigi Dell’Orto, Gianfredo Vignati e Angelo Inzoli, i... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Gli studenti custodi della storia. Il ’Muro della memoria’ alla Bellani

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