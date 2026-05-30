Il soprintendente Pessina ha dichiarato che rimuovere il vincolo sul parcheggio di San Martino è impossibile. La dichiarazione riguarda la situazione del sito, sotto tutela archeologica e paesaggistica. Pessina guida la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Ancona e Pesaro-Urbino dal 2025. La questione del vincolo si inserisce in un contesto di tutela e vincoli legali, senza indicare alternative o modifiche possibili.

Andrea Pessina è alla guida della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Ancona e Pesaro-Urbino dall’agosto del 2025. Tanti i dossier sul suo tavolo, molti dei quali ancora da approfondire e sviscerare, stando alle sue dichiarazioni durante una delle primissime interviste. A partire dalla scoperta della mura romana. Soprintendente Pessina, qual è il senso di questa scoperta? "Posso dire che si tratta di un intervento importante assieme a quello mostrato lo scorso autunno (altri resti archeologici rinvenuti a pochi metri di distanza, proprio sotto il Colle Guasco, ndr). Nel dettaglio dobbiamo ancora scoprire la destinazione di questi scavi, sicuramente pubblica stando alle direttive ministeriali". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il soprintendente Pessina: "Parcheggio San Martino, impossibile togliere il vincolo"

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