A Firenze sono stati iscritti nel registro degli indagati quindici persone nell'ambito di un'inchiesta che coinvolge anche un ex soprintendente. Le accuse principali riguardano falso ideologico, abuso edilizio e violazioni delle norme sul patrimonio culturale e paesaggistico. Il Comune ha dichiarato di mantenere fiducia nella magistratura e nelle indagini in corso. L'inchiesta riguarda presunte irregolarità legate a pratiche edilizie e tutela dei beni culturali.

Falso ideologico, abuso edilizio e violazione del Codice dei beni culturali e del paesaggio. Sono questi i reati contestati a vario titolo nell’inchiesta della Procura di Firenze sul cosiddetto “Cubo Nero”, la discussa costruzione realizzata al posto dell’ex Teatro Comunale in un’area sottoposta a vincolo Unesco e da mesi al centro di polemiche per il suo impatto sul panorama cittadino. Tra gli indagati figura ora anche l’ex soprintendente per le Belle Arti e il Paesaggio di Firenze, Prato e Pistoia Andrea Pessina, che nei giorni scorsi è stato ascoltato dagli inquirenti e ha risposto alle domande. La sua posizione si aggiunge a quella degli altri soggetti coinvolti nell’indagine, molti dei quali nelle settimane precedenti si erano avvalsi della facoltà di non rispondere, scegliendo in alcuni casi di depositare memorie scritte.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Cubo Nero, 15 indagati nell’inchiesta di Firenze: c’è anche l’ex soprintendente Pessina. Il Comune: “Fiducia nella magistratura”

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