Cubo nero anche l’ex soprintendente Andrea Pessina tra gli indagati

L’ex soprintendente di Firenze è stato ascoltato dai pubblici ministeri nell’ambito dell’indagine sul cosiddetto ‘cubo nero’. Si tratta di un complesso residenziale di lusso costruito sulle aree dell’ex teatro Comunale. L’indagato ha fornito spiegazioni durante l’interrogatorio. La procura sta proseguendo le verifiche sul progetto e sulle eventuali irregolarità legate alla sua realizzazione.

Firenze, 23 aprile 2026 – Ha risposto alle domande dei pm Andrea Pessina, ex soprintendente di Firenze, indagato nell’inchiesta sul ‘cubo nero’, il complesso residenziale di lusso sorto sulle ceneri dell’ex teatro Comunale. A differenza di molti altri indagati, che si sono avvalsi della facoltà di non rispondere, Pessina nei giorni scorsi si è recato in procura a Firenze e ha fornito agli inquirenti la sua versione, respingendo le accuse. I reati contestati a suo carico sono di falso ideologico, abuso edilizio e violazione del codice dei beni culturali e del paesaggio in concorso. Il colore (e non solo) al centro dell’indagine Al centro...🔗 Leggi su Lanazione.it

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