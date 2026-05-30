Il Sol dell' Avvenire e i resti del cattocomunismo

Un articolo critica l’enciclica Magnifica Humanitas, sostenendo che non abbia un fine spirituale ma politico, rivolto all’Occidente. L’autore evidenzia come il testo sembri più un messaggio indirizzato alle potenze occidentali che una riflessione religiosa. La discussione si concentra sulla percezione di un intento di influenzare le politiche e le opinioni dell’Europa e degli Stati Uniti, piuttosto che promuovere valori spirituali. La tesi si basa su analisi del contenuto e delle modalità comunicative dell’enciclica.

Ho scritto che l’enciclica Magnifica Humanitas non sembra avere anzitutto uno scopo spirituale, ma un bersaglio politico: l’Occidente. E l’élite ecclesiastica conferma l’analisi. Lo specialista vaticano dell’Intelligenza Artificiale, padre Paolo Benanti, su Avvenire, il giornale della Cei, ha scritto testualmente: «Leggere l’enciclica come documento religioso sarebbe un errore di categoria. È un testo di filosofia politica, e lo è nel senso più rigoroso del termine: affronta la domanda di chi detiene il potere di definire le regole dell’accesso all’informazione, della visibilità pubblica, dell’organizzazione delle opportunità economiche». Sempre Avvenire, l’indomani, ha aperto la prima pagina con questo titolo: «Siamo fratelli, la comunione è atto politico». 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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