Nella notte tra lunedì 20 e martedì 21 aprile, è deceduto a 72 anni l'ex giornalista dell’Avvenire, Paolo Nizzola. La sua morte è avvenuta a causa di un’emorragia cerebrale improvvisa. Pochi momenti prima, Nizzola aveva partecipato come relatore al concerto conclusivo della 28ª edizione di Bollate Jazz Meeting, evento che aveva contribuito a fondare.

Solo poche ore prima Nizzola era salito sul palco per presentare il concerto conclusivo della 28esima edizione di Bollate Jazz Meeting, la kermesse che aveva contribuito a fondare Nella notte tra lunedì 20 e martedì 21 aprile, è morto Paolo Nizzola. Il giornalista, 72 anni, è stato stroncato.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Addio a Paolo Nizzola, morto a 72 anni per un malore improvviso dovuto a un'emorragia cerebrale l'ex giornalista dell'Avvenire

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