Il sindaco ha dichiarato che i tagli annunciati dall’Electrolux rischiano di portare a una chiusura definitiva dello stabilimento e ha definito la situazione una vera e propria “macelleria sociale”. Ha espresso preoccupazione per le conseguenze di tali decisioni e ha criticato le misure adottate dall’azienda. La comunicazione si inserisce in un contesto di forte tensione tra le parti coinvolte.

Sindaco Gian Luca Zattini, lei si è sempre definito moderato. Sull’ Electrolux però ha usato toni durissimi. "Questa è una crisi epocale, che non somiglia ad altre. Ricorda quelle che in passato toccarono fabbriche come Mangelli o Bartoletti. Attenzione: su impiegati e ingegneri, l’azienda non ha fornito numeri dettagliati per ogni stabilimento, ma sarà toccata anche la parte progettuale. Poi ci sono i contratti a termine. E infine l’indotto, con esiti potenzialmente mortali per alcuni partner commerciali. Sono migliaia le persone coinvolte". Lei teme che sia solo il primo tempo di una crisi che porti alla chiusura? "Nel corso degli anni, lo stabilimento di Villanova è sceso da duemila a 8-900 dipendenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il sindaco Zattini: "Electrolux, con quei tagli si rischia stop definitivo. Così è macelleria sociale"

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