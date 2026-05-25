Crisi Electrolux il ministro Urso | Piano irricevibile Il sindaco Zattini | Ci batteremo a testa alta

Il ministro dello sviluppo economico ha definito il piano presentato dall’azienda Electrolux come irricevibile. Il sindaco di Forlì ha dichiarato che l’amministrazione continuerà a sostenere i lavoratori dello stabilimento di viale Bologna, affermando che si batteranno con determinazione. La questione riguarda la possibile chiusura o ristrutturazione dello stabilimento e le conseguenti ripercussioni per i dipendenti. Le dichiarazioni sono state rilasciate in risposta alle recenti evoluzioni della vertenza.

“Il Comune di Forlì è e sarà sempre al fianco di tutti i lavoratori, donne e uomini, mamme e papà, dello stabilimento Electrolux di viale Bologna”. È sceso a Roma con i lavoratori dell'Electrolux per il tavolo nazionale di crisi al ministero delle Imprese, il sindaco di Forlì Gian Luca Zattini. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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ELECTROLUX, NELLA MARCA A RISCHIO 200 LAVORATORI. URSO: «PIANO INACCETTABILE» | 12/05/2026

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