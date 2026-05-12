Crisi Electrolux e 400 posti di lavoro a rischio il sindaco Zattini al presidio con centinaia di operai | Questa è un' altra alluvione
Martedì mattina, davanti allo stabilimento Electrolux di viale Bologna a Forlì, si sono radunati oltre 600 operai e operaie per un presidio organizzato in risposta alla crisi aziendale che mette a rischio circa 400 posti di lavoro. Il sindaco della città si è unito alla manifestazione, commentando la situazione come un’“alluvione del lavoro” dopo quella causata dalle recenti piogge. La protesta si è svolta nel piazzale antistante l’ingresso principale dello stabilimento.
“Questa è un’altra alluvione. Dopo quella dell’acqua, questa è l’alluvione del lavoro”. Davanti a oltre 600 operai e operaie riuniti martedì mattina nel piazzale antistante l’ingresso principale dello stabilimento di viale Bologna dell’Electrolux, il sindaco di Forlì, Gian Luca Zattini ha fatto.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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