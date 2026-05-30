Il silenzio degli altri | la recensione del film di Eva Libertad

I L SILENZIO DEGLI ALTRI Genere: commedia drammatica??? Regia: Eva Libertad. Con Miriam Garlo, Álvaro Cervantes, Elena Irureta, Joaquín Notario Quello che non si concede a una madre. Una clip dal film “Love me tender” X Leggi anche › Le magnifiche geometrie di “Amarga Navidad”, l’ultimo film di Pedro Almodóvar Angela cammina nella natura, raggiunge Hector, il fidanzato, insieme fanno il bagno abbracciati in un ruscello: il paradiso perduto. Così è tra di loro, quando sono soli: perché Angela è sorda ( Sorda è il titolo originale del film) e Hector, udente, comunica perfettamente con lei con il linguaggio dei segni. La loro è una bolla funzionante, i genitori di lei si compiacciono del legame con un udente, Hector è a suo agio anche nella cerchia di amici di lei. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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Recensione - Il Silenzio Degli Altri di Eva Libertad

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