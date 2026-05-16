E i figli dopo di loro | la recensione del film dei gemelli Boukherma

Il film dei gemelli Boukherma, intitolato “E i figli dopo di loro”, è stato presentato di recente al pubblico. Si tratta di un’opera che può essere interpretata come un romanzo di formazione, anche se questa definizione non è ufficialmente confermata. La pellicola è diretta dai registi Ludovic e Zoran Boukherma e vede tra i protagonisti un attore di nome Paul. La narrazione si sviluppa attraverso le vicende di una famiglia e dei suoi figli, senza ulteriori dettagli specifici disponibili.

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