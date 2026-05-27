Quanto è difficile diventare madre quando il mondo intorno a te è costruito per escluderti? Non è una domanda retorica. È la domanda che Ángela si porta dentro dal momento in cui scopre di essere incinta. Lei è sorda, il suo compagno Héctor no, e quella differenza, fino ad allora tenuta a bada, quasi addomesticata dentro la loro bolla di coppia, con l’arrivo della bambina esplode senza preavviso. Il silenzio degli altri, opera prima della regista e sceneggiatrice spagnola Eva Libertad, è uno dei film rivelazione dell’anno: vincitore del Miglior Film ai Goya, ha vinto anche il Premio del Pubblico alla Berlinale e tanti numerosi riconoscimenti internazionali. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Da una storia autobiografica, un film rivelazione: perché vedere al cinema "Il silenzio degli altri" di Eva Libertad

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