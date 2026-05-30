Il silenzio assordante di un ricordo che non sbiadisce | la Roma omaggia Di Bartolomei a 32 anni dalla scomparsa

Da sololaroma.it 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

A 32 anni dalla scomparsa, la squadra di calcio ha ricordato il suo ex capitano, scomparso il 30 maggio 1994. La cerimonia ha previsto un momento di raccoglimento e l’apposizione di una targa commemorativa. Non sono stati annunciati eventi pubblici o manifestazioni ufficiali. La data è rimasta impressa nella memoria di tifosi e appassionati, che continuano a onorare la figura di un calciatore considerato simbolo della squadra.

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Sono trascorsi esattamente 32 anni da quel tragico 30 maggio 1994, il giorno in cui il calcio italiano e il popolo giallorosso persero la loro guida più silenziosa e carismatica. Agostino Di Bartolomei veniva ritrovato senza vita a Castellabate, nel salernitano, lasciando un vuoto incolmabile che il tempo non è riuscito a scalfire. Nonostante sia passato più di un trentennio da quel drammatico mattino di fine primavera, la memoria dello storico centrocampista e capitano del secondo Scudetto romano resta intatta, custodita come un patrimonio prezioso da un’intera generazione di appassionati.??? Per sempre. #ASRoma pic.twitter.comrrdoRB3eH2 —... 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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