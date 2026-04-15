Ricordo di Giuseppe Salvia il figlio | Vergogna Comune di Napoli silenzio assordante

Ieri si è ricordato il 45° anniversario dell’omicidio di Giuseppe Salvia, vicedirettore del carcere di Poggioreale. Salvia fu ucciso dalla Nco di Raffaele Cutolo, che lo colpì per la sua fermezza nel ruolo. Il figlio di Salvia ha commentato pubblicamente, criticando il silenzio del Comune di Napoli e definendo la situazione una vera e propria vergogna. Nessun evento ufficiale o commemorazione è stato organizzato in questa ricorrenza.

Tempo di lettura: 3 minuti Ieri cadeva il 45esimo anniversario dell’omicidio di Giuseppe Salvia, vicedirettore del carcere di Poggioreale, assassinato dalla Nco di Raffaele Cutolo perché inflessibile nel suo ruolo. Come ogni anno, non è mancata una commemorazione pubblica. Ma nel ricordo di quest’integerrimo servitore dello Stato spicca un vuoto, ormai abituale. E scatta la polemica. “ Vergogna. Solo vergogna per il Comune di Napoli” scrive sui social Claudio Salvia, stimato funzionario della Prefettura di Napoli, figlio della vittima. Salvia perse il padre a 3 anni. Da sempre è custode della memoria paterna, con la madre ed il fratello. Un impegno civile condotto con sobrietà e misura, fatto di manifestazioni per legalità, incontri nelle scuole.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Ricordo di Giuseppe Salvia, il figlio: “Vergogna Comune di Napoli, silenzio assordante” Notizie correlate Concessioni demaniali abitative a Fiumicino, l’opposizione: “Silenzio assordante, il Comune faccia chiarezza”Petrillo-Meloni-Miccoli: “Un tema delicatissimo che riguarda la vita e il futuro di tante famiglie, sembra essere completamente sparito dai radar”... Sal Da Vinci premiato dal Comune di Napoli, il ricordo di Domenico Caliendo: “È il figlio di tutti noi”Il cantante, dopo la vittoria del Festival di Sanremo, ha ricevuto la medaglia della Città di Napoli dal sindaco Manfredi. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Capaci, nel Giardino della memoria un albero per ricordare Salvia che disse no al boss Cutolo; Capaci, un ulivo per Giuseppe Salvia: il coraggio dello Stato contro la camorra; Un ulivo per mio padre nel Giardino di Capaci; Capaci nel Giardino della memoria un albero per ricordare Salvia che disse no al boss Cutolo. A Capaci un ulivo sarà dedicato a Giuseppe SalviaNel ricordo del vicedirettore del carcere di Poggioreale ucciso dalla camorra, sarà piantumato nel Giardino della Memoria ... rainews.it Intestato a Giuseppe SalviaUn uomo semplice, incorruttibile, un servitore dello Stato. A Giuseppe Salvia, vittima della Nuova camorra organizzata di Raffaele Cutolo, è stata intestata la casa circondariale di Poggioreale. napoli.repubblica.it Capaci, un ulivo per Giuseppe Salvia: il ricordo dell’uomo che disse "no" a Cutolo Nel giorno del quarantacinquesimo anniversario del suo sacrificio, il Giardino della Memoria Quarto Savona Quindici si arricchisce di un nuovo simbolo di resistenza civile. Un facebook