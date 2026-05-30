Il ritorno in Champions riaccende la Roma | prima offerta per Oosterwolde ma il prezzo è da capogiro

La Roma ha presentato la prima offerta per il difensore Oosterwolde, ma il club richiede una cifra molto elevata. Dopo aver raggiunto la qualificazione in Champions League, il team si prepara a investire molto nel mercato estivo. La partecipazione alla competizione europea, dopo sette anni, ha modificato le strategie di acquisto e investimento del club. La trattativa con il giocatore è ancora in corso, con il prezzo che resta elevato.

La qualificazione alla Champions League, centrata sette anni dopo l’ultima partecipazione, ha stravolto i piani finanziari e le ambizioni della Roma, che si prepara a una sessione estiva di mercato decisamente aggressiva. Per far scattare formalmente le prime operazioni si attende solo l’annuncio di Tony D’Amico, designato a raccogliere l’eredità di Frederic Massara dopo la separazione ufficiale consumatasi proprio ieri. Il nuovo direttore sportivo ha però l’agenda già fitta e il primo nome cerchiato in rosso per rinforzare la retroguardia è quello di Jayden Oosterwolde, polivalente difensore olandese in forza al Fenerbahçe che ha attirato le attenzioni degli osservatori di mezza Europa. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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