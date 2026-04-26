Malen da capogiro trascina la Roma nella rincorsa alla Champions | ora è a un passo dal primato di Balotelli

Da gennaio, un attaccante ha ottenuto risultati sorprendenti, contribuendo in modo determinante alla crescita della sua squadra. Con numeri da capogiro e gol decisivi, ha portato la Roma a un passo dal primato in classifica, raggiungendo un livello di rendimento paragonabile a quello di un noto ex attaccante. La sua presenza in campo ha influito notevolmente sulla rincorsa alla qualificazione in Champions League.

Malen firma numeri da capogiro e trascina la Roma nella rincorsa alla Champions League: ora è a un passo dal primato di Balotelli per impatto da gennaio in Serie A.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Roma, Malen nella storia della Serie A: ora punta BalotelliL’impatto di Donyell Malen sul campionato italiano ha ormai i contorni dell’impresa epica. Malen trascina la Roma: doppietta d’autore e aggancio Champions alla JuveIl posticipo del lunedì premia i giallorossi di Gasperini che piegano 2-0 il Cagliari.