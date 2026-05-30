Su Canale 5 debutta una nuova fiction con Megan Montaner, nota per aver interpretato la levatrice Pepa in una soap di successo. L’attrice ha annunciato pubblicamente il ritorno sul set, definendolo “un nuovo inizio”. La serie vede protagonista un personaggio femminile e sarà trasmessa nelle prossime settimane. La produzione ha concluso le riprese qualche giorno fa. La fiction sarà trasmessa in prima serata, con un casting di attori non ancora annunciato.

Il piccolo schermo di Canale 5 ha accolto un attesissimo ritorno: quello dell’attrice Megan Montaner, conosciuta dal grande pubblico per aver vestito i panni della levatrice Pepa nell’amatissima Soap opera Il Segreto. Scopriamo qualcosa in più sul suo ruolo nella fiction spagnola Un nuovo inizio. Tra verità e inganno: la storia di María nella Spagna degli anni Settanta. Correva l’estate del 2013 quando Canale 5 presentò ai telespettatori una nuova fiction destinata a conquistare ben presto milioni di spettatori di ogni età. Un pubblico composto soprattutto da persone più adulte, ma capace di coinvolgere anche i più giovani. El secreto de Puente Viejo, questo il titolo della soap opera trasmessa in origine dall’emittente spagnola Antena 3 e approdata poco dopo anche in Italia, con il titolo Il Segreto. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Il ritorno di Megan Montaner: “Un nuovo inizio”, una nuova fiction su Canale 5

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Un Nuovo Inizio La Nuova Fiction Spagnola su Canale 5

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