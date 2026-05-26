C omincia stasera una nuova fiction, stavolta spagnola. Il titolo è Un nuovo inizio, e va in onda su Canale 5 a partire dalle 22.00. Nel cast c’è la mitica attrice Megan Montaner (star di Il Segreto nei panni di Pepa). Megan interpreta Maria Rodriguez, donna forte e tormentat a alle prese con segreti di famiglia e passioni impossibili nella Spagna degli anni Sessanta. Gli episodi sono 10 divisi in cinque prime serate: Un nuovo inizio finirà il 23 giugno, salvo variazioni di palinsesto. Tutti gli episodi saranni disponibili anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity. Il titolo originale della serie è Entre tierras e la storia è ambientata nella Spagna franchista degli anni Sessanta, tra campagne isolate e convenzioni sociali decisamente rigide. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Comincia stasera su Canale 5 la fiction "Un nuovo inizio", tormentatissima storia d'amore con la mitica Megan Montaner, indimenticata Pepa della soap "Il Segreto"

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