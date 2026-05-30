Il sindaco ha ripreso il suo incarico nel municipio, dichiarando di sentire una grande responsabilità. Ha aggiunto di non aver mai immaginato di poter indossare di nuovo la fascia tricolore con lo stemma del Comune, se non per celebrare matrimoni. La sua presenza al tavolo istituzionale segna il suo ritorno in carica, con l’obiettivo di affrontare le sfide future. Non sono stati forniti dettagli su eventuali eventi o decisioni specifiche legate a questa ripresa.

"Non avrei immaginato di poter nuovamente indossare questa fascia tricolore con lo stemma del Comune, se non per officiare matrimoni. Ma la vita, si sa, a volte fa dei giri strani. Sono emozionato e sento sulle spalle una grande responsabilità, perchè quel che è accaduto in questi dodici mesi è importante, ma ci sarà tempo per soffermarsi. Mi preme ringraziare il commissario Claudio Sammartino, che si è preso cura della città. Mi piacerebbe conferirgli il Gigliato d’oro, alla prima occasione utile". Un Matteo Biffoni visibilmente emozionato ha così ufficialmente aperto la sua terza esperienza da sindaco, nell’ambito della proclamazione avvenuta ieri mattina in consiglio comunale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il ritorno a Palazzo comunale: "Sento una grande responsabilità. Vinciamo le sfide del nostro futuro"

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