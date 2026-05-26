Chivu ha dichiarato di sentirsi molto responsabile come allenatore dell’Inter, sottolineando che la squadra non ha avuto abbastanza tempo per prepararsi. Ha parlato della stagione appena conclusa, definendola in modo positivo nonostante le difficoltà. L’ex calciatore ha evidenziato come le circostanze abbiano influito sulla preparazione della squadra, senza entrare in dettagli sulle motivazioni specifiche. La sua intervista è stata rilasciata a BR Football.

di Stefano Cori Chivu intervistato da BR Football ha parlato della stagione dell’Inter che si è appena conclusa in maniera gloriosa. Cristian Chivu, allenatore dell’Inter, ha parlato al portale BR Football della stagione vincente appena conclusa. Queste le sue dichiarazioni: COSA SI PROVA ALL’INTER «Come giocatore e ora come allenatore, sento una grande responsabilità. Sapere cosa rappresenta questo club nella sua storia, sapere cosa significa per i tifosi, è una bella sensazione, sia da giocatore che da allenatore». LA STAGIONE «Le aspettative erano alte. Non dimentichiamo che non abbiamo neanche avuto il tempo di fare una preparazione adeguata, visto che c’era il Mondiale per Club. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Chivu: «Come allenatore dell’Inter sento una grande responsabilità. Non abbiamo avuto neanche il tempo per la preparazione»

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