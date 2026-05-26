Alle 17:48, un dirigente ha annunciato l’inizio della celebrazione, sottolineando che si tratta del risultato più alto mai raggiunto a Imola dal 1948. Ha aggiunto di sentire una grande responsabilità per questo traguardo. La dichiarazione è stata fatta durante un evento pubblico, con il dirigente che ha commentato il record storico ottenuto. Nessun dettaglio è stato fornito sui motivi di questa celebrazione o sui risultati specifici ottenuti.

di Nicholas Masetti "Questo è il risultato più alto nella storia di Imola, dal 1948 a oggi. Abbiamo una grande responsabilità". Qualcuno la chiama maggioranza bulgara. Altri la definiscono un dominio. Ma di sicuro la vittoria schiacciante di Marco Panieri, con il 72,55% di preferenze, è il segno che gli imolesi hanno scelto la continuità. Il Pd schizza al 44,88% e ’Imola Corre’, la lista civica del sindaco uscente, triplica i consensi rispetto al 2020, superando il 20 per cento (22,22%). Il bis di Panieri ha come chiave il lavoro di squadra per "un risultato storico che dedico a tutti i cittadini e alla mia famiglia. Sarà un secondo mandato amministrativo molto importante che dobbiamo continuare con impegno, spirito di servizio e determinazione per tutta la comunità", insiste Panieri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Panieri, alle 17,48 inizia la festa: "Mai un risultato più alto a Imola. Sento una grande responsabilità"

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