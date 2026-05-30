Due gemelli, Emma ed Edoardo, sono i protagonisti di un nuovo libro dedicato ai bambini, ambientato lungo il Rio Sbilenco. Nel racconto, i giovani esploratori incontrano creature misteriose mentre navigano il fiume. Il libro trasforma il Rio Sbilenco in una favola, portando i lettori in un mondo di avventure e scoperte.

? Punti chiave Chi sono i gemelli che guidano l'esplorazione del Rio Sbilenco?. Quali creature misteriose incontreranno Emma ed Edoardo lungo il fiume?. Come può un leone alato spiegare la gestione delle emergenze idriche?. Perché un team di lavoratrici ha trasformato la tecnica in favola?.? In Breve Presentazione prevista per il 30 maggio 2026 presso le sedi di Mestre e Mirano.. Katia Signori coordina il progetto con la cura grafica di Violetta Puoëdras.. Protagonisti Emma ed Edoardo scoprono rane, tritoni e il martin pescatore nel Rio Sbilenco.. L'iniziativa mira a coinvolgere scuole e famiglie per la coscienza ecologica territoriale.. Emma ed Edoardo alla scoperta del Rio Sbilenco: nasce la favola educativa del Consorzio Acque Risorgive. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Il Rio Sbilenco diventa una favola: nasce il libro per i bambini

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