Fiumicello | nasce il Club del Libro la lettura diventa socialità

A Fiumicello prende vita il Club del Libro, un'iniziativa che si svolge nella Sala della Cultura e coordinata da Davide Moras. L'incontro si tiene ogni secondo mercoledì e non prevede quote associative. L’obiettivo è favorire la socialità attraverso la lettura, creando uno spazio di confronto tra appassionati di libri nella zona di Villa Vicentina.

? Cosa sapere Davide Moras coordina il Club del Libro a Fiumicello presso la Sala della Cultura.. L'iniziativa senza quote associative promuove la socialità a Villa Vicentina ogni secondo mercoledì.. Davide Moras, insieme a Marco Italia e Michela Masin, ha dato vita al Club del Libro di Fiumicello Villa Vicentina, un progetto nato nel 2024 che trasforma la lettura in un momento di incontro sociale presso il Centro Cultura in via Duca d’Aosta 24. L’iniziativa, che ha trovato la sua sede definitiva circa due anni fa, si è consolidata come un punto di riferimento per gli appassionati della zona, offrendo uno spazio dove le narrazioni superano i confini fisici delle pagine stampate.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Fiumicello: nasce il Club del Libro, la lettura diventa socialità Notizie correlate Montemesola celebra la Giornata del Libro con una “casetta” per la lettura: l’idea nasce da una giovane del paeseTarantini Time QuotidianoMontemesola si prepara a celebrare la Giornata Mondiale del Libro e del Diritto d’Autore con un’iniziativa dedicata alla... Alessandria, un libro per ogni neonato: la cura che nasce dalla lettura? Cosa sapere L'Ospedale di Alessandria regala un libro a ogni neonato nato nel reparto di ostetricia. Contenuti utili per approfondire Nasce a Torino Open Book Club, club del libro accessibileNasce Open Book Club, gruppo di lettura accessibile, pensato per accogliere ogni diversità e garantire risorse e modalità di partecipazione che possano rendere l'esperienza della lettura condivisa ... ansa.it Inclusione grazie alla lettura: nasce il ’Club del libro’La città di San Benedetto lancia un nuovo progetto dedicato all’inclusione culturale: nasce ’Il Club del libro’, un gruppo di lettura per bambini e ragazzi fino ai 20 anni, realizzato dal Servizio ... ilrestodelcarlino.it