? Cosa scoprirai Come può una lettera immaginaria aiutare i ragazzi a superare il buio?. Chi sono gli esperti che spiegano il linguaggio del disagio giovanile?. Perché il dolore degli adolescenti è una responsabilità che coinvolge gli adulti?. Come si trasforma una tragedia familiare in un impegno civile collettivo?.? In Breve Presentazione 8 maggio 2026 presso centro commerciale Mongolfia di Venusio a Matera.. Antologia include contributi della psicologa Mariangela Guerra e del neuropsichiatra Massimo Polledri.. Partecipazione della giornalista Lisa Iotti al progetto nato dall'associazione Dea per sempre.. Rassegna include eventi il 15 maggio con Annachiara Molinari e il 26 giugno.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Matera, il dolore che diventa speranza: nasce il libro Cara Dea

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Si parla di: Presentazione libro Cara Dea. Lettere per continuare a vivere. Dal buio dell’adolescenza alla forza di andare avanti - Corner Librerie Coop Alleanza 3.0 - centro commerciale Mongolfiera di Venusio - Matera.

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