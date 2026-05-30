Il Milan è stato eliminato dalla Champions League dopo aver concluso la fase a gironi con un punto di svantaggio rispetto alla qualificazione. La squadra ora si concentrerà sull’Europa League, dove affronterà diverse avversarie in un torneo che si svolgerà nel secondo semestre. La composizione del girone e le possibili sfide saranno definite nei prossimi giorni, con le squadre che si stanno preparando per il sorteggio.

Il verdetto del campo ha preso la forma del rimpianto più atroce per il Milan, scivolato fuori dalla massima competizione continentale per un solo punto. La sconfitta casalinga subita contro il Cagliari ha spento le speranze di qualificazione alla Champions League, condannando i rossoneri a un quinto posto in classifica che significa Europa League 20262027. Un posizionamento che obbliga il club di via Aldo Rossi a ridisegnare i confini della propria dimensione internazionale, proprio mentre la proprietà si trova nel pieno di una transizione societaria complicata, ancora alla ricerca delle figure chiave a cui affidare la panchina e la direzione sportiva per il prossimo ciclo tecnico. 🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Il purgatorio del Milan si chiama Europa League: la mappa delle possibili avversarie nel nuovo torneo

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