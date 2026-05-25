avversarie juve europa league ecco le squadre qualificate e possibili sfidanti dei bianconeri

Due squadre sono state qualificate agli ottavi di finale dell'Europa League. La Juventus conosce già le sue avversarie, mentre altre squadre si sono assicurate il passaggio del turno. Le sfidanti dei bianconeri saranno decise tra le qualificate, con alcune tra le favorite per il proseguimento della competizione. La fase ad eliminazione diretta si avvicina e le squadre si preparano per gli incontri. La Juventus attende di conoscere i nomi delle rivali per i prossimi incontri.

di Luca Fiore Avversarie Juve Europa League: ecco le squadre qualificate. Le possibili sfidanti dei bianconeri nella competizione. Con la definitiva chiusura dei campionati nazionali, si delinea con chiarezza l’elenco delle partecipanti alla prossima Europa League, un torneo che promette spettacolo e grandi sfide internazionali. Il Milan e la Juventus, inserite di diritto nella competizione continentale, attendono di conoscere le rispettive avversarie. Il sorteggio ufficiale andrà in scena a fine agosto, non appena si saranno conclusi i lunghi e complessi turni preliminari estivi. L’obiettivo delle formazioni italiane sarà quello di superare la prima fase per avanzare nel tabellone e cullare il sogno di raggiungere la finalissima, in programma il 26 maggio 2027 nella suggestiva cornice del Deutsche Bank Park di Francoforte. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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