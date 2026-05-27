Juventus e Milan si sono qualificate per l'Europa League dopo le rispettive partite di campionato. La composizione delle squadre per la competizione dipenderà dagli eventuali cambiamenti nelle rose e dalla disponibilità dei giocatori. Non è ancora chiaro quali formazioni scenderanno in campo, né quali giocatori saranno impiegati nelle prossime sfide. La fase di assemblaggio delle rose prosegue senza certezze definitive.

Sembra una battuta, ma l’Italia sarà parecchio forte in Europa League, il prossimo anno. La dura verità è che dobbiamo sperare che Juve e Milan tornino a essere forti come sono sempre state nella loro storia, perché negli ultimi anni sono state disastrose e ora saranno in Europa League. Nessuna barzelletta, nessuno scherzo: è realtà. Il calcio dopo tutto è bello anche per questo, perché ti mette di fronte ai meriti degli altri: il Como ne ha avuto, la Roma pure. Cosa è mancato alle squadre di Allegri e Spalletti? L’umiltà, la determinazione e la grinta, tutti ingredienti che serviranno se si vorrà brillare in Europa League. Ho vissuto tanto calcio europeo: sette anni di coppe da giocatore e poi dieci finali di Champions da opinionista. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Il riscatto di Juve e Milan si chiama Europa League

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