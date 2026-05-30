Il PSG vince per la 4ª volta una finale ai rigori Luis Enrique è lapidario | Siamo abituati

Il PSG ha vinto per la quarta volta una finale ai rigori, inclusa la recente finale di Champions League contro l'Arsenal. L’allenatore ha dichiarato che la squadra è abituata a questa situazione. La squadra ha ottenuto tutte queste vittorie in questa stagione, dimostrando una costanza nelle vittorie ai rigori. La vittoria più recente si è conclusa con il successo ai calci di rigore in una competizione internazionale.

Il PSG in questa stagione ha vinto quattro finali, tutte ai calci di rigore. Così è stato anche in quella di Champions League con l'Arsenal. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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PSG di LUIS ENRIQUE: FATE LE VOSTRE SCELTE

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