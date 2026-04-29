Luis Enrique e la divertita domanda a Kompany dopo il 5-4 in PSG-Bayern | L'hai visto anche tu?

Dopo la partita tra PSG e Bayern Monaco, terminata 5-4 in semifinale di andata di Champions League, Luis Enrique si è mostrato sorpreso per lo spettacolo offerto in campo. Durante un momento di conversazione con Kompany, ha chiesto se anche lui avesse visto quanto accaduto, manifestando il suo stupore per l’andamento della partita. L’allenatore ha commentato di non aver mai assistito a niente di simile prima d’ora.

Luis Enrique è rimasto sorpreso dello spettacolo espresso in campo tra PSG e Bayern Monaco (5-4) in semifinale di andata di Champions League: "Non ho mai assistito prima d'ora a nulla di simile, davvero". Poi, il siparietto post gara e i complimenti a Kompany: "Gara perfetta per chi ama il calcio", il commento del tecnico belga.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Pronostico PSG-Bayern Monaco: Luis Enrique e Kompany giocano a scacchiPSG-Bayern Monaco è una partita valida per l’andata delle semifinali di Champions League e si gioca martedì alle 21:00: statistiche, notizie, diretta... Formazioni ufficiali PSG Bayern Monaco, le scelte di Luis Enrique e Kompany per il match di Champions LeagueMercato Milan, prende quota la suggestione Anguissa: Allegri e Tare ne parlano, pista complicata… Le ultime Calciomercato Juve, accelerata prima del... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Psg, Luis Enrique: La miglior partita vissuta da allenatore, mai vista così tanta intensità; Luis Enrique: Tra Psg e Bayern non c'è una favorita; Luis Enrique carica i suoi per il Bayern: Non c'è squadra migliore del Psg; Champions: Luis Enrique, 'Bayern forte ma non c'è una squadra migliore di noi del Psg'. Luis Enrique vs Vincent Kompany è stata l’ennesima sfida tra Nike Air Force 1 e adidas SuperstarPSG-Bayern Monaco finisce 5-4 per i parigini, ma dentro la semifinale di Champions c’è stato anche un altro duello, quello tra Luis Enrique in Air Force 1 e Vincent Kompany in Superstar, con gli allen ... gqitalia.it Psg-Bayern Monaco, Luis Enrique: Mai vista una partita con questo ritmoC'è grande orgoglio nelle parole di Luis Enrique che commenta la vittoria del suo Psg sul Bayern 5-4 nell'andata della semifinale di Champions League: Siamo davvero contenti e penso che meritassimo d ... sport.sky.it Luis Enrique applaude tutti dopo PSG-Bayern Monaco: "È stata la miglior partita che ho vissuto da allenatore, senza alcun dubbio". Il tecnico dei francesi però ammette che il risultato di 5-4 è frutto anche del caso: "Abbiamo meritato di vincere, abbiamo meritat - facebook.com facebook Psg e Bayern danno spettacolo al Parco dei Principi: la spunta Luis Enrique con il duo Kvara-Dembele x.com