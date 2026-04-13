L’allenatore del PSG ha parlato della prossima partita di Champions League contro il Liverpool, sottolineando che la squadra è composta da giocatori giovani, ma comunque dotati di esperienza. Ha aggiunto che il gruppo è abituato ad affrontare grandi sfide a livello internazionale. La sua analisi si è concentrata sulla forza del team e sulla capacità di gestire le pressioni delle competizioni europee.

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© Calcionews24.com - Luis Enrique sicuro: «Siamo giovani, ma con esperienza, tutti abituati alle grandi sfide internazionali»

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Le grandi sfide globali. L’incontro alla Pieve con Gambassi e SicuroSAN GIOVANNI Un pomeriggio di approfondimento e confronto per leggere il presente con occhi più consapevoli.

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Nella partita contro il Liverpool di Champions League il PSG ha sfoderato la sua nuova strategia inventata da Luis Enrique Di cosa si tratta: https://fanpa.ge/lTl6f - facebook.com facebook