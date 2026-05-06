PSG-Arsenal sarà la finale di Champions seconda consecutiva per i parigini | col Bayern finisce 1-1
Il PSG ha raggiunto la finale di Champions League per il secondo anno di fila, dopo aver pareggiato 1-1 contro il Bayern Monaco nell’ultima partita valida per le semifinali. La squadra parigina ha ottenuto così il passaggio alle fasi finali, in attesa di affrontare l’Arsenal nell’incontro che decreterà il campione. La partita si è conclusa con un risultato che ha permesso ai parigini di avanzare, mantenendo vivo il sogno di conquistare il trofeo.
Il PSG si prende la seconda finale di Champions consecutiva e affronterà l'Arsenal nell'ultimo atto della competizione. Pari 1-1 contro il Bayern nella semifinale di ritorno.🔗 Leggi su Fanpage.it
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