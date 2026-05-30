Nella finale di Budapest, il Psg con i soldi degli sceicchi si mantiene al vertice d’Europa. L’Arsenal segna subito con Havertz, ma i parigini resistono e non si fanno prendere dal panico. La partita prosegue tra occasioni e tentativi, con il Psg che non si lascia scoraggiare e cerca di ribaltare il risultato.

La storia continua e si arricchisce di un nuovo capitolo. Nell’ormai infinita saga dell’esasperato dibattito tra risultatisti e giochisti, stavolta tocca a quest’ultimi festeggiare. Tocca al Paris Saint-Germain di Luis Enrique, che dopo aver iscritto lo scorso anno i parigini nell’albo d’oro della Champions League per la prima volta, si ripete e concede il bis battendo nella finale di Budapest l’Arsenal dell’allievo Mikel Arteta. Due mondi opposti e due filosofie a confronto, hanno detto in molti alla vigilia, guardando, stile di gioco, numeri e statistiche. Da una parte il pragmatismo e l’organizzazione dell’Arsenal, capace di concedere appena sei gol agli avversari in tutto il torneo, prima della finale. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Il Psg degli sceicchi resta padrone d’Europa

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