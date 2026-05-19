In un quadro internazionale in rapido mutamento, le tensioni tra Iran e altre potenze si intensificano. Le trattative tra alcuni paesi del Golfo e i leader religiosi iraniani continuano senza coinvolgere direttamente gli Stati Uniti, che si trovano in una posizione di isolamento. La possibilità di escalation militare aumenta, mentre le diplomazie parallele si muovono in silenzio. La situazione si fa complessa, e il rischio di un conflitto politico cresce senza una chiara direzione.

C’è un momento, nelle crisi internazionali, in cui il rumore delle bombe lascia spazio a qualcosa di molto più pericoloso: il silenzio delle diplomazie parallele. È lì che si trova oggi Donald Trump, sospeso tra la tentazione di colpire ancora l’Iran e il timore che una nuova escalation possa trasformarsi in una trappola politica, economica e persino storica. Mentre la Casa Bianca continua a mostrare i muscoli, nel sottosuolo del Medio Oriente si stanno muovendo gli altri protagonisti della regione. E lo stanno facendo senza Washington. Il vero punto di svolta di queste ore non è soltanto militare. È geopolitico. Perché mentre gli Stati... 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Iran, Trump resta solo: gli sceicchi trattano con i mullah e la guerra diventa un rischio politico

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Le giravolte di TRUMP sulla guerra in IRAN

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