Giro d’Italia 2026 tutte le classifiche | Vingegaard padrone di maglia Magnier resta in ciclamino

Durante la nona tappa del Giro d’Italia 2026, i ciclisti sono arrivati in salita a Corno alle Scale, con Jonas Vingegaard che ha concluso in prima posizione. Il danese ha mantenuto la maglia rosa, distanziando l’avversario Felix Gall di circa due minuti negli ultimi chilometri. Nel frattempo, il portacolori della classifica a punti ha conservato la maglia ciclamino. La tappa si è conclusa con l’arrivo sul tratto in salita, dopo un percorso che ha messo alla prova le capacità dei corridori.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui