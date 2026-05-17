Giro d’Italia 2026 tutte le classifiche | Vingegaard padrone di maglia Magnier resta in ciclamino
Durante la nona tappa del Giro d’Italia 2026, i ciclisti sono arrivati in salita a Corno alle Scale, con Jonas Vingegaard che ha concluso in prima posizione. Il danese ha mantenuto la maglia rosa, distanziando l’avversario Felix Gall di circa due minuti negli ultimi chilometri. Nel frattempo, il portacolori della classifica a punti ha conservato la maglia ciclamino. La tappa si è conclusa con l’arrivo sul tratto in salita, dopo un percorso che ha messo alla prova le capacità dei corridori.
La nona tappa del Giro d’Italia 2026 ha regalato l’arrivo in salita a Corno alle Scale, dove il danese Jonas Vingegaard ha saputo dettare legge da autentico padrone distanziando negli ultimi due minuti l’austriaco Felix Gall. Il portoghese Afonso Eulalio ha difeso la maglia rosa di leader della classifica e svetta in testa anche alla graduatoria riservata ai giovani. Jonas Vingegaard ha rafforzato la maglia azzurra che spetta al miglior scalatore della Corsa Rosa, ma ora punterà a indossare anche il simbolo del primato nell’immediato futuro. Il francese Paul Magnier veste la maglia ciclamino di leader della classifica a punti, ma Jonathan Milan prova a restare in scia. 🔗 Leggi su Oasport.it
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