Il 2 giugno, la città di Manfredonia terrà diverse iniziative per celebrare la giornata nazionale. Le attività previste includono una cerimonia ufficiale, seguita da eventi pubblici e culturali distribuiti nel centro cittadino. La commemorazione si svolgerà principalmente in luoghi pubblici e prevede interventi di rappresentanti istituzionali. La giornata si concluderà con una serie di manifestazioni e spettacoli aperti alla cittadinanza.

Il programma delle celebrazioni prenderà il via alle ore 08:00 con il concerto itinerante per le vie cittadine del Concerto Bandistico Città di Manfredonia. Alle ore 10:00 è previsto il ritrovo delle Autorità civili e militari presso la sede municipale, con la deposizione di una corona al Milite Ignoto. Alle ore 10:30, presso il Monumento ai Caduti di tutte le Guerre nella Villa Comunale, si terrà la deposizione della corona e il saluto istituzionale del Sindaco Domenico la Marca. Le celebrazioni riprenderanno nel pomeriggio alle ore 18:15 con il ritrovo delle Autorità civili e militari e delle associazioni presso la Villa Comunale. Alle ore 18:30 partirà il corteo tricolore dalla Villa Comunale verso Piazza del Popolo. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Il programma delle celebrazioni del 2 giugno a Manfredonia

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