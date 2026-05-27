Il 2 giugno a Manfredonia si terrà una giornata di eventi per commemorare l’80° anniversario della nascita della Repubblica Italiana. La celebrazione prevede iniziative istituzionali e momenti pubblici che coinvolgono la comunità e sono dedicati ai principi di democrazia, libertà e partecipazione. La giornata si svolgerà con attività organizzate nel centro cittadino, senza specificare orari o dettagli ulteriori.

Il programma delle celebrazioni prenderà il via alle ore 08:00 con il concerto itinerante per le vie cittadine del Concerto Bandistico Città di Manfredonia. Alle ore 10:00 è previsto il ritrovo delle Autorità civili e militari presso la sede municipale, con la deposizione di una corona al Milite Ignoto. Alle ore 10:30, presso il Monumento ai Caduti di tutte le Guerre nella Villa Comunale, si terrà la deposizione della corona e il saluto istituzionale del Sindaco Domenico la Marca. Le celebrazioni riprenderanno nel pomeriggio alle ore 18:15 con il ritrovo delle Autorità civili e militari e delle associazioni presso la Villa Comunale. Alle ore 18:30 partirà il corteo tricolore dalla Villa Comunale verso Piazza del Popolo. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Il programma del 2 giugno a Manfredonia

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