Il Milan ha rifiutato l'offerta di un tecnico per il ruolo di allenatore, proveniente da un club inglese. La decisione arriva dopo che il candidato, attualmente senza squadra, era stato cercato dal Liverpool, dal Crystal Palace e dal Bayer Leverkusen. La società rossonera non ha ancora scelto un nuovo allenatore e sta valutando altre opzioni. Nel frattempo, anche l’allenatore dell’altra squadra di Milano ha smentito un interesse per la panchina del club.

MILANO "No, grazie". E il nuovo corso del Milan stenta a prendere forma. Prima il rifiuto di Andoni Iraola, in uscita dal Bournemouth, in attesa del Liverpool, corteggiatissimo sia dal Crysyal Palace che dal Bayer Leverkusen. Ora, anche quello di Xavi: l’ex Al Sadd e soprattutto Barcellona preferisce aspettare un altro treno. Così, in un momento di continui contatti, la linea di comando formata dagli ex Giorgio Furlani, Geoffrey Moncada, Igli Tare e Massimiliano Allegri, è ancora tutta da ricostruire. In merito al ruolo di amministratore delegato, prende sempre più quota la figura di Massimo Calvelli: l’ex ad dell’Atp, tra il 2020 e il 2025, entrato l’anno scorso prima in RedBird e poi nel CdA del Milan, potrebbe ricoprire il ruolo quanto meno a tempo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il problema tecnico del Diavolo. Anche Xavi dice no, nuova caccia

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