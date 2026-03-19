Il tecnico del Milan ha espresso chiaramente la sua richiesta alla società, sottolineando la necessità di rinforzare la squadra per ottenere risultati immediati. Il 'CorSport' dedica un approfondimento alla prossima stagione, evidenziando che per competere e vincere subito, il club deve intervenire con acquisti mirati e strategici. La squadra si prepara a una campagna di rafforzamenti, secondo le indicazioni del tecnico.

Subito dopo la vittoria con l'Inter, Allegri aveva rilasciato queste dichiarazioni: "Avere i grandi giocatori è la cosa che aiuta di più a far vincere le partite". Le parole, riprese dal 'Corriere dello Sport' oggi in edicola erano volte a spiegare l'importanza che i campioni portano in campo. Non solo dal punto di vista tecnico e tattico, ma anche, se non soprattutto, a livello caratteriale. Come fa notare il quotidiano, nel k.o. esterno contro la Lazio il Diavolo ha offerto una brutta prestazione anche dal punto di vista mentale ed emotivo. La spiegazione è dovuta al fatto che la partita portava con sé una mole di pressione che ha schiacciato i giocatori meno abituati a sopportarla. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Allegri chiaro con il Milan: la richiesta del tecnico per un Diavolo che possa vincere subito

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