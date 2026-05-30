Confindustria ha criticato la burocrazia dell’Unione europea, definendola “lunare” e chiedendo di fermarla. La richiesta arriva in risposta alle difficoltà incontrate dalle imprese a causa delle norme sui costi dell’energia, che hanno subito un rallentamento nelle decisioni da parte delle istituzioni europee. La posizione del gruppo imprenditoriale si concentra sulla necessità di ridurre gli ostacoli burocratici per favorire interventi più rapidi e concreti.

La politica dell’Europa piace sempre meno. L’infatuazione generalizzata appartiene ormai a un lontano passato e si ingrossa il «partito» di quanti rilevano le carenze (nel migliore dei casi) e gli svantaggi di questo pachiderma burocratico, veloce a tessere una ragnatela di regole, quanto lento a rispondere alle evoluzioni del mercato. Soprattutto da quando Bruxelles si è data la mission di «salvare il pianeta» con un processo di decarbonizzazione a marce forzate. È una posizione trasversale, è la reazione di gran parte del mondo produttivo che percepisce l’Europa più come una camicia di forza che come un volano. L’ultima critica, in ordine... 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Il primo partito? È quello che contesta l’Europa

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Stalins Great Purge: The Brutal Rise of a Soviet Superpower

Notizie e thread social correlati

Forza Italia nel caos: il partito di Tajani (che arretra) e quello dei BerlusconiDa settimane, il panorama politico vede Forza Italia attraversare una fase di incertezza, con tensioni tra i gruppi di Tajani e quelli legati a...

Sondaggi politici, dopo le elezioni comunali sale FdI: ma il partito di Vannacci è quello che cresce di piùDopo le elezioni comunali, i sondaggi politici indicano un aumento di consensi per Fratelli d’Italia.

Temi più discussi: Schlein: le tre priorità sono sviluppo economico, inverno demografico, giustizia sociale; Ucraina nell'UE, Vitale: Il vero problema di politica estera è dentro la maggioranza; Governo tedesco: crisi per la Große Koalition e AfD in crescita. Le implicazioni per l’Europa.; L’Ue accelera sull'ingresso dell'Ucraina, ma la Lega dice no. È polemica.

#monzanews #monzaviabilita #zone30 E' partito ieri il cantiere della prima Zona 30 di #Monza, nel #quartiere Triante. Gli obiettivi di questi lavori, del valore di 200.000 euro, sono moderare la velocità dei veicoli e migliorare la sicurezza stradale, soprattutto x.com

Più Europa, meno campo largo. Il partito si spacca sulla linea di MagiSi litiga in casa +Europa. E non è la prima volta. Nel partito che conta due parlamentari e una percentuale nei sondaggi che in questo momento non arriva al 2% ci si azzuffa sul futuro. Ad accendere ... huffingtonpost.it

A Milano il primo comizio di Patrioti per l'Europa dopo la sconfitta di OrbánIl partito dell'estrema destra Patrioti per l'Europa è in bilico dopo la sconfitta elettorale di Viktor Orbán in Ungheria, che ne mette in dubbio il ruolo. Un comizio sabato a Milano sarà un primo ... it.euronews.com