Da settimane, il panorama politico vede Forza Italia attraversare una fase di incertezza, con tensioni tra i gruppi di Tajani e quelli legati a Berlusconi. La decisione di Marina Berlusconi di intervenire nelle questioni interne ha contribuito a intensificare le divisioni all’interno del partito. La situazione resta in evoluzione, con opinioni contrastanti e mutamenti nelle posizioni di leadership.

Da quando Marina ha fatto capire chi comanda, la corrente del segretario si è assottigliata. Come dimostrano la rivolta in Campania e i malumori in Sicilia. Gli eredi sono ancora in cerca di una leadership. Mentre cresce la tentazione di larghe intese. Ormai è caos. O quasi. Da quando Marina Berlusconi ha deciso di intervenire nelle dinamiche di Forza Italia, imponendo ad Antonio Tajani il cambio dei capigruppo di Senato e Camera (Stefania Craxi al posto di Maurizio Gasparri ed Enrico Costa al posto di Paolo Barelli), è come se ci fossero due partiti in uno. Il primo fa sempre riferimento al segretario e ministro degli Esteri, l’altro guarda, invece, alla famiglia.🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Forza Italia nel caos: il partito di Tajani (che arretra) e quello dei Berlusconi

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