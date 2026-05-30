Il presidente bielorusso Lukashenko dice che Meloni non può trattare con Putin perché è una donna

Il presidente bielorusso Lukashenko ha dichiarato che la premier italiana Meloni non può negoziare con Putin perché donna. In una telefonata con il presidente francese, ha invitato il leader transalpino a incontrare il presidente russo per discutere della guerra in Ucraina.

Il presidente bielorusso Aleksandr Lukashenko, in una telefonata con Emmanuel Macron, ha invitato il leader francese a incontrare Vladimir Putin per affrontare la questione della guerra in Ucraina. Il britannico Starmer e il tedesco Merz, ha detto, sono troppo "giovani". E in Italia c'è Giorgia Meloni: "Vuoi davvero lasciare questo peso a una donna?". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Belarus President Alexander Lukashenko arrives in North Korea for talks with Kim Jong Un

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