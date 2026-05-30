Il prefetto di Reggio Emilia vieta i concerti di Kanye West e Travis Scott per motivi di ordine pubblico

Il prefetto di Reggio Emilia ha vietato i concerti di Kanye West e Travis Scott alla Rcf Arena, citando motivi di ordine pubblico. La decisione è stata presa a causa del rischio di scontri tra i presenti e delle dichiarazioni antisemite rilasciate dal rapper. La restrizione è stata applicata per garantire la sicurezza durante gli eventi. La notifica è stata comunicata alle organizzazioni coinvolte.

Il prefetto di Reggio Emilia vieta i concerti di Kanye West e Travis Scott alla Rcf Arena: ordine pubblico, rischio scontri e le dichiarazioni antisemite del rapper alla base del provvedimento. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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III^ COMMISSIONE CONSILIARE DEL 27/01/2026 ORE 18.30 ODG: MOZIONE POPOLARE

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Temi più discussi: Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.; Sono stati annullati i concerti di Travis Scott e Kanye West a Reggio Emilia; Il Prefetto di Reggio Emilia ha vietato i concerti di Kanye West e Travis Scott; Kanye West, colpo di scena: annullato il concerto di Reggio Emilia. Il prefetto: Esigenza di sicurezza pubblica.

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