Kanye West e Travis Scott a Reggio Emilia la prefettura vieta i concerti

La prefettura ha vietato i concerti di Kanye West e Travis Scott alla Rcf Arena di Reggio Emilia. La decisione è stata comunicata poche ore prima degli eventi, senza specificare i motivi. I biglietti sono stati rimborsati ai clienti. La struttura rimane chiusa per motivi di sicurezza, e non ci saranno repliche o nuove date programmate. La decisione è stata presa in via preventiva, senza indicazioni di eventuali responsabilità o cause specifiche.

(Adnkronos) – Vietati i concerti di Kanye West e Travis Scott alla Rcf Arena di Reggio Emilia. Il divieto "per motivi di ordine e sicurezza pubblica", arriva dal prefetto di Reggio Emilia, Salvatore Angieri, a seguito delle istanze presentate dal Codacons e dalla comunità ebraica di Modena e Reggio Emilia, che hanno espresso rilievi in. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Vietati i concerti di Kanye West e Travis Scott a Reggio Emilia. «Motivi di ordine pubblico»

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Reggio Emilia, la Prefettura vieta i concerti di Kanye West e Travis Scott dopo le proteste delle associazioni ebraiche e del Codacons x.com

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