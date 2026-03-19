Per la stagione 2026, Vespa presenta le nuove versioni della Primavera e Sprint S, due modelli molto popolari tra i giovani e negli ambienti urbani. La casa aggiorna queste gamme puntando su aspetti fondamentali come sicurezza, comfort, tecnologia integrata e stile riconoscibile. Le novità riguardano quindi sia le caratteristiche tecniche che l’estetica, con un’attenzione particolare alle esigenze del mercato attuale.

Vespa rinnova due dei suoi modelli più giovani e urbani per la stagione 2026 e lo fa intervenendo proprio sui punti che contano di più oggi nel segmento scooter: sicurezza, comfort, tecnologia di bordo e riconoscibilità stilistica. Le nuove Vespa Primavera e Vespa Sprint S portano al debutto novità attese come il freno a disco posteriore sulle versioni 125 e 150, la strumentazione Full LCD e il sistema keyless, oltre a un aggiornamento estetico che rafforza la personalità di entrambe. La gamma resta ampia e trasversale, con motorizzazioni termiche da 50, 125 e 150 cc e due varianti elettriche, comprese versioni con batterie removibili. I modelli risultano già disponibili e i prezzi, IVA inclusa, partono da 4. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Vespa Primavera e Sprint S, la gamma 2026 alza l’asticella

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